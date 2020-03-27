fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Помощь меценатов: одесская “инфекционка” получила еще 3 аппарата ИВЛ

Помощь меценатов: одесская “инфекционка” получила еще 3 аппарата ИВЛ

В городских стационарах Одессы сегодня есть 67 аппаратов искусственной вентиляции легких. Благодаря поддержке меценатов, инфекционная больница на этой неделе получила еще 3 аппарата ИВЛ, а также значительное количество респираторов и дезинфицирующих средств.

Об этом сообщает Оперативный штаб Одессы по борьбе с коронавирусом.

Приобретено также 127 тыс. медицинских масок, 29 тыс. респираторов, 250 защитных костюмов.

В дополнение к 330 имеющимся, закуплены еще 200 пульсоксиметров: это позволит быстрее выявлять пациентов, которые нуждаются в госпитализации.

На данный момент в Одесской области подтверждено 5 случаев коронавируса.

В штабе также напомнили, что одним из важнейших факторов остановки эпидемии является карантин, и призвали соблюдать рекомендации медиков.

В городе работает горячая линия по коронавирусу:

  • 15-50 — бесплатно со стационарных телефонов;
  • 0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить