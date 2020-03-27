Помощь меценатов: одесская “инфекционка” получила еще 3 аппарата ИВЛ

В городских стационарах Одессы сегодня есть 67 аппаратов искусственной вентиляции легких. Благодаря поддержке меценатов, инфекционная больница на этой неделе получила еще 3 аппарата ИВЛ, а также значительное количество респираторов и дезинфицирующих средств.

Об этом сообщает Оперативный штаб Одессы по борьбе с коронавирусом.

Приобретено также 127 тыс. медицинских масок, 29 тыс. респираторов, 250 защитных костюмов.

В дополнение к 330 имеющимся, закуплены еще 200 пульсоксиметров: это позволит быстрее выявлять пациентов, которые нуждаются в госпитализации.

На данный момент в Одесской области подтверждено 5 случаев коронавируса.

В штабе также напомнили, что одним из важнейших факторов остановки эпидемии является карантин, и призвали соблюдать рекомендации медиков.

В городе работает горячая линия по коронавирусу:

15-50 — бесплатно со стационарных телефонов;

0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.

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