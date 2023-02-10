Помещения Одесской филармонии вернули государству

Суд при вмешательстве прокуратуры вернул в коммунальную собственность помещение Одесской областной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«По материалам Одесской областной прокуратуры суд вернул в коммунальную собственность помещение общей площадью 1794 кв. м стоимостью почти 63 млн грн памятника национального значения – здания Одесской областной филармонии «бывшая Новая биржа», возведенное в 1894-1899 годах по эскизным проектам архитекторов В.И. Прохаски и А.И. Бернардацци»,

– отмечают в надзорном ведомстве.

Речь идет о помещении памятника архитектуры, известного как Новая биржа, на пересечении улиц Пушкинской и Бунина в центре Одессы. Значительную ее часть занимает Одесская областная филармония, но часть помещений арендуют и другие компании. В их числе – фирма «Ришелье», которая с 2003 года пользуется внутридворовой частью здания площадью 1794 квадратных метров.

Основанием для подачи иска стала систематическая неуплата задолженности по охранному договору на аренду помещения памятника культурного наследия в размере 4 миллионов гривен. Правоохранители требовали расторгнуть с компанией договор и вернуть имущество областной общине.

Как сообщается, в начале февраля 2023 года суд удовлетворил исковые требования прокуратуры – подписан акт приемки-передачи памятника градостроительства и архитектуры, согласно которому спорные помещения переданы департаменту культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации.

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Фото турагентства Тудой-сюдой