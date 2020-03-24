Положительные стороны карантина: воздух в Одессе стал чище

По результатам мониторинга атмосферного воздуха в Одессе за последнюю неделю снизились показатели загрязнения. Это связно с сокращением количества автомобилей на дорогах города.

Как сообщает пресс-служба Одесского городского совета, мониторинг воздуха проводит служба экологического контроля коммунального предприятия «Муниципальный центр экологической безопасности».

В пресс-службе отметили, что основным источником загрязнения атмосферы города остается автотранспорт. По результатам наблюдений за последнюю неделю снизились показатели по оксиду углерода от 1,2 до 2-х раз, по диоксиду азота и суммарным углеводородам.

Это связано с сокращением количества автомобилей и маршрутных такси на дорогах. Кроме того, некоторые предприятия сократили свою деятельность или перешли на неполный режим работы.

Фото: Артем Виноградов

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