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Полиомиелит: в Украине стартует кампания по вакцинации детей

Полиомиелит: в Украине стартует кампания по вакцинации детей

С 1 февраля 2022 года Минздрав Украины запускает кампанию по прививке детей от полиомиелита. Она будет проходить в рамках Плана реагирования на вспышку этой опасной болезни в Украине, сообщает департамент охраны здоровья Одесский облгосадминистрации.

Прививать от полиомиелита детей будут в 2 этапа

Рецепты

Также сообщается, что кампания предусматривает два этапа.

На первом этапе, который продлится три недели, предполагается прививать инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет, которые не получили прививку ранее. В рамках этого этапа прививки должны получить около 140 тысяч маленьких украинцев.

В рамках второго этапа планируется прививать оральной полиовакциной (ОПС) всех детей в возрасте до 6 лет, даже если у них есть все необходимые. Это необходимо для защиты детей от инфицирования и остановки циркуляции вируса. За этот этап планируется охватить 540-550 тысяч детей. Даты его проведения будут объявлены заранее.

Сделать своим детям прививку украинцы, в том числе и жители Одесской области, смогут бесплатно у своего семейного врача либо в ближайшей амбулатории.

Что такое полиомиелит?

Полиомиелит – острое инфекционное заболевание, которое вызывает полиовирус. Оно передается от человека к человеку через фекалии и слюну, особенно через зараженную пищу и воду. В организм вирус проникает через рот, попадает в кровь и поражает нервную систему.

Первые симптомы заболевания:

  • высокая температура;
  • усталость;
  • головная боль;
  • рвота;
  • скованность мышц шеи;
  • боль в конечностях.

По данным ЮНИСЕФ, каждый 200-й инфицированный остается парализованным на всю жизнь.

По словам главы офиса ЮНИСЕФ в Украине Мурата Шахина, полиомиелит вернулся в Украину из-за низких показателей плановой иммунизации. От полиомиелита в Украине не защищены около 30% детей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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