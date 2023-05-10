Полиция и СБУ проводят обыски в одном из СМИ в Одессе: что известно?

В редакции одесского издания «Думская» правоохранительные органы проводят обыски. Об этом сообщили на сайте издания. Подтвердили информацию также в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Представители одесского управления СБУ, и Главного управления Нацполиции в Одесской области пришли с обысками в редакцию городского издания «Думская». В редакции издания заявили, что их не уведомили в рамках какого уголовного произвосдвта ведутся следственные действия, но пришли с решением суда от 9 мая 2023 года.

«Сотрудников («Думской» — ред.) не пускают в здание на их рабочие места, объясняя это тайной следствия», — заявили в СМИ, а также выставили заявление, что на журналистов якобы совершается давление.

Тем не менее, материалы «Думская» продолжает выставлять и работает в обычном режиме.

В ГУ Нацполиции в Одесской области также опубликовали информацию, в связи с чем происходят обыски в «Думской». По их данным, обыск проходит в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины: это подделка документов; злоупотребление властью или служебным положением, несанкционированное изменение, уничтожение или блокирование электронной информации или ее перехват или копирование, выдача неправдивых официальных документов; а также отмывание имущества, добытого незаконным путем.

В полиции добавили, что не изымают технику редакции и не препятствуют работе медиа.

В самом же издании также заявили, что сегодняшние обыски — попытка давления со стороны власти на СМИ за критику в публикациях на руковдоство Одесского облсовета, а также освещения скандалов, связанных с волонтерами, главой облсовета Григорием Диденко и зданием издательства «Черноморья».

Читайте также:

Фото: GoogleMaps