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Новости Одессы и Одесской области

Полицейские поймали грабителя с Фонтанской дороги, но украденное пока не нашли

Полицейские поймали грабителя с Фонтанской дороги, но украденное пока не нашли

В парке на Фонтанской дороге в Одессе парень начал словесный конфликт с группой отдыхающих. Во время спора с незнакомцами он ударил одну из присутствующих женщин по голове, сорвал с ее плеча сумку с деньгами и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Потерпевшая обратилась в полицию, оценив сумму ущерба в 5 тыс. гривен. Правоохранители установили личность грабителя. Им оказался 18-летний житель Кодымского района. Похищенных вещей при нем не нащли.

Как рассказал начальник Киевского отдела полиции Вячеслав Барба, действия злоумышленника следователи квалифицировали как грабеж и теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

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