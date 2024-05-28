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Поліцейський офіцер громади: безпековому проєкту виповнилося шість років

Поліцейський офіцер громади: безпековому проєкту виповнилося шість років

Шість років тому – 28 травня 2019 року стартував проєкт поліцейський офіцер громади або шериф. Багато громад Одеської області долучилися і продовжують долучатися до нього, зокрема у найвіддаленіших куточках регіону.

Поліцейський офіцер громади – це офіцер Національної поліції України, який живе і працює в певній територіальній громаді. Його головні завдання – забезпечувати порядок та запобігати правопорушенням і злочинам у межах своєї ОТГ.

Проєкт був ініційований керівництвом Нацполіції у 2018 році та підтриманий Кабінетом міністрів, Міністерством внутрішніх справ і міжнародними донорами.

Станом на грудень 2023 року в 23 областях України несуть службу 1476 поліцейських офіцерів громад. У проєкті беруть участь 766 територіальних громад з наявних 1412-ти.

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Перевага цих поліцейських у тому, що вони завжди перебувають на території обслуговування, знають місцевих жителів в обличчя, орієнтуються в їхніх проблемах, допомагають їх вирішувати.

На територіях своїх громад шерифи проводять профілактичну роботу, спрямовану на запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень, вживають заходів для їх усунення.

А в умовах війни шерифи долучаються до забезпечення безпеки та порядку і на звільнених від російських окупантів територіях.

Про свою роботу розповіли поліцейські офіцери громад Одеської області:

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Редакція ПРОФІЛЬ
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