Поліцейський офіцер громади: безпековому проєкту виповнилося шість років

Поліцейський офіцер громади – це офіцер Національної поліції України, який живе і працює в певній територіальній громаді. Його головні завдання – забезпечувати порядок та запобігати правопорушенням і злочинам у межах своєї ОТГ.

Проєкт був ініційований керівництвом Нацполіції у 2018 році та підтриманий Кабінетом міністрів, Міністерством внутрішніх справ і міжнародними донорами.

Станом на грудень 2023 року в 23 областях України несуть службу 1476 поліцейських офіцерів громад. У проєкті беруть участь 766 територіальних громад з наявних 1412-ти.

Перевага цих поліцейських у тому, що вони завжди перебувають на території обслуговування, знають місцевих жителів в обличчя, орієнтуються в їхніх проблемах, допомагають їх вирішувати.

На територіях своїх громад шерифи проводять профілактичну роботу, спрямовану на запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень, вживають заходів для їх усунення.

А в умовах війни шерифи долучаються до забезпечення безпеки та порядку і на звільнених від російських окупантів територіях.

Про свою роботу розповіли поліцейські офіцери громад Одеської області:

