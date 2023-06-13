В Балтской громаде уже скоро появится собственный шериф

Полицейские станции или, как их называют в народе, «дома шерифов» в скором времени заработают в Подольском районе.

К стартовавшему еще в 2019 году проекту «Полицейский офицер громады» на севере Одесщины присоединились две громады – Ананьевская и Балтская.

— В селе Обжилое уже в ближайшее время откроется полицейская станция при содействии Балтского городского головы Сергея Мазура. Громада подготовила помещение и закупила транспорт, а будущий «шериф» уже прошел обучение, — сообщил руководитель Подольского районного управления полиции полковник полиции Виталий Мельниченко.

Итак, «дом шерифа» в селе уже почти готов открыть свои двери для посетителей. Полицейский офицер громады, который будет работать и будет жить в своей громаде, сможет быстро реагировать на любые ситуации, ведь будет всегда рядом. Это позволит людям чувствовать себя безопасно. Виталий Мельниченко призвал глав других территориальных громад как можно быстрее решить этот вопрос.

Обо всем этом шла речь во время торжеств в Подольске по случаю пятилетия создания должности полицейских офицеров громад.

Напомним, в 2021 году в селах Гольма и Обжилое было открыто два «дома шерифа». Однако они не работали из-за неукомплектованности должности и отсутствия автомобиля.

Также Виталий Мельниченко отметил грамотами участковых офицеров полиции Сергея Синицу и Андрея Бондаренко. А победителям школьного конкурса рисунков «Я в безопасности с участковым офицером полиции» – школьникам Ананьевской и Балтской громад – вручил наборы для рисования.

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