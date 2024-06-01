Акция на Думской: в День защиты детей у мэрии протестовали не только взрослые (фото)

Цель ставшей уже традиционной акции остается неизменной: напомнить взрослым и серьезным дядям и тетям из власти, куда нужно тратить деньги во время войны.

Да, они еще маленькие, но уже очень хорошо это понимают, отмечает Телеграм-канал «Одеське життя».

Вот какой увидел нашу сегодняшнюю акцию наш корреспондент:

Ранее мы рассказывали, почему уже девять месяцев каждую субботу под стенами одесской мэрии собираются те, кому не безразлична судьба защитников Украины.

Вы также можете узнать: Сегодня, 1 июня – праздник у детей и их родителей.