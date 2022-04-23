Пока одесситы готовились к Пасхе: появились официальные фото с места трагедии

На месте сегодняшнего «прилета» в жилой дом работают спасатели и медики, оказывается вся необходимая помощь. Пятеро одесситов доставлены в городские больницы, им также оказывается медицинская помощь.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офіційно».
По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, прибывшего на место, все службы работают максимально оперативно и скоординировано, идет работа по ликвидации последствий разрушения.
«Все это — пока мирная Одесса готовилась к Светлому Христовому Воскресению. Верю в возмездие и в справедливость. А значит — в победу Украины над нелюдями»,
— сказал Труханов.
Ранее сообщалось, что Одесса подверглась массированному ракетному обстрелу.
После попадания ракеты загорелся один из высотных домов. Уже известно о том, что есть жертвы среди мирного населения.
Ракеты по Одессе запустили с самолетов над Каспием: их наводили беспилотники.
Тем временем, по мере разбоки завалов, растет число жертв. На 19:00 23 апреля было известно о 6 погибших, среди которых 3-х месячная девочка.
Фото — Телеграм-канал «Одеса. Офіційно»