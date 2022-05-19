Погубил мальчика и сбежал: завершился суд над трактористом, виновником смертельного ДТП

Беляевский районный суд признал виновным и приговорил к пяти годам заключения водителя, причастного к дорожно-транспортному происшествию, приведшему к гибели ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в октябре прошлого года мужчина, за рулем колесного трактора «Беларус» с прицепом самодельного производства, двигался по автодороге в село Петрово Одесского района и перевозил в кабине и кузове прицепа пятерых детей в возрасте от 9 до 15 лет.

При этом водитель при себе не имел ни удостоверения тракториста, ни удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории.

Следуя вдоль склона, водитель не выбрал безопасной скорости движения и, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части, где перевернулся.

В результате совершенной аварии, по дороге в больницу, от полученных травм скончался 9-летний мальчик, находившийся в кабине трактора. Сам виновник после случившегося ДТП сбежал и скрывался.

Свою вину в совершении указанного уголовного правонарушения обвиняемый признал.

Напамним, в октябре 2021 года в селе Петрово Одесского района перевернулся трактор с прицепом.

В момент происшествия в прицепе трактора находились пятеро мальчиков в возрасте от 9-ти до 15-ти лет. Один ребенок умер от полученных травм в карете скорой помощи, другие дети не пострадали.

После ДТП водитель трактора сбежал.

Также сообщалось, что в дальнейшем беглеца задержали. Побег свой он объяснил страхом.