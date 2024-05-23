Прикордонник з Одеської області отримав почесну нагороду від президента

Про нагородження прикордонника Указом Президента України, повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Владислав народився в місті Ізмаїл Одеської області. У 2020 році завершив навчання в Ізмаїльському технікумі економіки та права. Надалі вирішив присвятити своє життя захисту нашої Батьківщини та вступити до лав прикордонників.

З 2022 року Владислав воює на фронті, де отримав позивний “Малий”. Він разом зі своїми побратимами з прикордонної комендатури швидкого реагування брав безпосередню участь у бойових діях на Херсонщині та на сході України.

В один із запеклих днів жовтня 2023 року “Малий” залишився на позиції поблизу селища Макіївка на Луганщині, щоб прикрити евакуацію поранених прикордонників. При цьому він сам отримав вогнепальне поранення лівого стегна.

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