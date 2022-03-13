Новости Одессы и Одесской области

Ланжерон и парк Шевченко в военное воскресенье (фоторепортаж)

Ланжерон и парк Шевченко в военное воскресенье (фоторепортаж)

Несмотря на войну, одесситы всё же пытаются вернуть себе хоть частичку мирных радостей. На улице пригрело солнышко и многие по традиции потянулись в парки и к морю.

Рецепты

Парк Шевченко в эти дни удивительно тихий. Порт как будто забылся глубоким сном, потому хорошо слышны разговоры людей — так или иначе о войне, и весенние трели скворцов.

На Ланжероне тоже тихо. Море спокойное, не играет музыка. Здесь хозяйничают чайки. Скопление людей только у единственной работающей торговой точки с кофе и чаем.

На рейде нет никаких кораблей, ни военных, ни торговых.

Одесситы наслаждаются этими моментами. Спасибо за эту возможность Богу и нашим ВСУ, которые охраняют наш мир и покой.

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить