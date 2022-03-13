Ланжерон и парк Шевченко в военное воскресенье (фоторепортаж)

Несмотря на войну, одесситы всё же пытаются вернуть себе хоть частичку мирных радостей. На улице пригрело солнышко и многие по традиции потянулись в парки и к морю.

Парк Шевченко в эти дни удивительно тихий. Порт как будто забылся глубоким сном, потому хорошо слышны разговоры людей — так или иначе о войне, и весенние трели скворцов.

На Ланжероне тоже тихо. Море спокойное, не играет музыка. Здесь хозяйничают чайки. Скопление людей только у единственной работающей торговой точки с кофе и чаем.

На рейде нет никаких кораблей, ни военных, ни торговых.

Одесситы наслаждаются этими моментами. Спасибо за эту возможность Богу и нашим ВСУ, которые охраняют наш мир и покой.