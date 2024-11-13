Погода в Одесі у четвер, 14 листопада: що обіцяють синоптики

У четвер, 14 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується невеликий дощ. Повітря вдень прогріється до 7-9°С.
Такий прогноз синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 14 листопада
В Одесі хмарно. Невеликий дощ.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 4-6°С, вдень 7-9°С.
Читайте також: Чи правда, що в порту Одеси зберігаються радіоактивні відходи?
Прогноз погоди в Одеській області на 14 листопада
По Одеській області хмарно. Місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-6°С, вдень 4-9°С.
На дорогах області вночі та вранці слабкий туман, видимість 500-1000 м.
Вибір редакції: На одеському інклюзивний пляж можуть побудувати висотку.