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Погода в Одесі у четвер, 14 листопада: що обіцяють синоптики

Погода в Одесі у четвер, 14 листопада: що обіцяють синоптики

У четвер, 14 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується невеликий дощ. Повітря вдень прогріється до 7-9°С.

Такий прогноз синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 14 листопада

В Одесі хмарно. Невеликий дощ.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 4-6°С, вдень 7-9°С.

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Прогноз погоди в Одеській області на 14 листопада

По Одеській області хмарно. Місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6°С, вдень 4-9°С.

На дорогах області вночі та вранці слабкий туман, видимість 500-1000 м.

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