Прогноз погоды в Одессе на 8 февраля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-5°C мороза, днем 0-2°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 8 февраля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-8°C мороза, днем от 2°C мороза до 3°C тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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