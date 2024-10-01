Погода в Одесі: чи стане 2 жовтня прохолодніше

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу 2 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається мінлива хмарність без істотних опадів. Повітря вдень прогріється до 22-23°С.
Прогноз погоди в Одесі на 2 жовтня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 12-14°С, вдень 20-22°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 2 жовтня
По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 9-14°С, вдень вона підніметься до 18-23°С.
На автошляхах області видимість добра.