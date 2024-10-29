Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: сохранится ли тепло в среду 30 октября

Погода в Одессе: сохранится ли тепло в среду 30 октября

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 30 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится теплая погода без осадков. Воздух днем прогреется до 15-17°С.

Прогноз погоды в Одессе на 30 октября

В Одессе, по прогнозам, завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 6-8°С тепла, днем она поднимется до 13-15°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 30 октября

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-8°С, днем 12-17°С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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