Погода в Одесі: чи збережеться тепло в середу 30 жовтня

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 30 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається тепла погода без опадів. Повітря вдень прогріється до 15-17°С.
Прогноз погоди в Одесі на 30 жовтня
В Одесі, за прогнозами, очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 6-8°С, вдень вона підніметься до 13-15°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 30 жовтня
По Одеській області завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 3-8°С, вдень 12-17°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
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Фото Марії Котової