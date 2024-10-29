Одесская мэрия закупает бактерии для борьбы с цветением прудов

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Одесского горсовета.

«Коммунальному предприятию «Сервисный центр» приобрести бактерии хлореллы для выполнения работ, связанных с улучшением состояния и благоустройства прудов парка-памятника садово-паркового искусства местного значения «Дендропарк Победы»», — сказано в тексте распоряжения.

Средства перечислят из городского фонда охраны окружающей природной среды. На это из бюджета города выделено 33 тыс. грн.

Зеленая водоросль хлорелла, которую планирует закупить мэрия, обладает способностью интенсивно вырабатывать кислород. Хлорелла вытесняет сине-зеленые водоросли, вызывающие цветение, и восстанавливает популяцию фито- и зоопланктона. Поэтому ее применяют для очистки водоемов.

Напомним, весной вода в прудах парка Победы приобрела коричневый цвет. Это было связано с теплой погодой в зимний период и недостатком кислорода в пруду. Еще одной проблемой водоемов стало засорение органическими отходами.

По словам эколога Владислава Балинского, искусственный пруд не может существовать без должного человеческого вмешательства. Подобным водоемам необходима регулярная чистка и увеличение притока пресной воды. А для борьбы с цветением применяют два способа: агрессивный — с использованием альгицидов, которые тормозят рост и развитие одноклеточных водорослей, другой способ — использование микробиологических препаратов. Эффект от них будет более длительным.

Читайте также: Как война влияет на украинскую фауну: биолог Иван Русев дал неутешительные прогнозы (видео)