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Церковные праздники 30 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 30 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 30 ноября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

30 ноября в церковном календаре — день памяти святого апостола Андрея Первозванного.

Что это за день

Святой апостол Андрей, известный как Первозванный, принадлежал к числу двенадцати апостолов Иисуса Христа. Его называют «первым призванным», поскольку именно он вместе со своим братом Петром стал первым учеником Христа. Андрей родился в Вифсаиде, городе в Галилее, и был рыбаком. До встречи с Иисусом он был учеником Иоанна Крестителя. Андрей одним из первых услышал призыв Христа следовать за Ним, после чего полностью посвятил себя распространению Божьего учения.

После воскресения Христа апостол отправился в дальние края, проповедуя Евангелие. Его миссионерская деятельность охватила Малую Азию, Грецию, Скифию и другие регионы, среди которых современная территория Украины. Согласно преданию, Андрей претерпел мученическую смерть в греческом городе Патры, где был распят на кресте в форме буквы «Х», ныне известном как Андреевский крест. Его память особенно почитают в христианской традиции, считая святого покровителем многих народов и одним из основателей Церкви.

Что нельзя делать 30 ноября

  • Нельзя веселиться, развлекаться, пить алкоголь.
  • Не следует есть молочные и мясные продукты.
  • Запрещается заниматься уборкой в доме.

Народные приметы 30 ноября

  • смотрели, какой сегодня день: огонь ярко-красного цвета — к холодной погоде;
  • вода тихая — зима будет погожей, бурная — морозной;
  • снег падает и сразу тает — такой будет погода еще 10 дней;
  • еще не выпал снег — к мягкой зиме;
  • снега нет — к малоснежной зиме.

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