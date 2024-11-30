Погода в Одесі: чи збережеться тепло в перший день зими

У неділю, 1 грудня, перший день зими, в Одесі та Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Суттєвих опадів не очікується, а повітря вдень може прогрітися до 4-7°.
Прогноз погоди в Одесі на 1 грудня
За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі 1 грудня 2024 року мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-3°C вище нуля, вдень 4-6°C тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 1 грудня
По Одеській області синоптики прогнозують на завтрашній день мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 2°C морозу до 3°C тепла, вдень 2-7°C із знаком «плюс», на узбережжі 3-8°C тепла.
На автодорогах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Вибір редакції: В Одеській області ветлікар самостійно зариблює річку і патрулює її зі своїми товаришами.
Фото Анни Баратинської