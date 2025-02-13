Прогноз погоды в Одессе на 14 февраля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°C мороза, днем 5-7°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 14 февраля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5°C мороза, днем 5-10°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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