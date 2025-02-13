Прогноз погоди в Одесі на 14 лютого
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-2°C морозу, вдень 5-7°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 14 лютого
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-5°C морозу, вдень 5-10°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
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