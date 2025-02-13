Одесса, фотозона ко Дню влюбленных

Прогноз погоди в Одесі на 14 лютого

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0-2°C морозу, вдень 5-7°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 14 лютого

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0-5°C морозу, вдень 5-10°C тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Вибір редакції

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою