14 февраля, 18:00. Концерт «ЛЮБОВЬ THE BEST». Одесская Филармония.

Целая палитра самых красивых мелодий как украинских, так и зарубежных композиторов будет звучать в честь самого прекрасного чувства на земле — любви. Программа концерта включает арии, дуэты и оркестровые номера Пуччини, Россини, Брамса, Дворжака, Бизе, Бернстайна, Легара, а также Лысенко, Кос-Анатольского, Колодуба.

Для Вас споют ведущие солисты Одесской Оперы БОГДАН ПАНЧЕНКО (баритон) и МАРИНА НАЙМИТЕНКО (сопрано), голоса которых выделяются теплотой тембров и чрезвычайным вокальным мастерством. Поэтому Вы непременно получите настоящее эстетическое наслаждение. За дирижерским пультом — заслуженный артист Украины маэстро ИГОРЬ ЧЕРНЕЦКИЙ.



14 февраля, 19:00. Концерт. Бриджертоны: Роскошный вечер музыки при свечах. Культурный центр «Унион»

Одесситов приглашают на изысканную встречу с героями любимого сериала в музыкальном сопровождении симфонического оркестра. Со сцены прозвучат известные композиции в волшебной атмосфере сотен свечей.



14 февраля, 20:30. Романтический джаз ко Дню влюбленных. Театр Василька

Если вы и ваша половинка влюблены не только друг в друга, но и в джаз, то вас ждут в Театре Василька, где оркестр театра под руководством Вадима Бессараба подготовил эксклюзивную программу специально для этого праздника. Концерт состоится в празднично убранном роскошном Греческом зале, что уже само по себе гарантирует праздничное и романтическое настроение.

14 февраля, 18:00. Гастроли. Спектакль Двое на качелях. В помещении Украинского театра

Известная пьеса по мотивам Уильяма Гибсона в новом звучании режиссера Татьяны Аркушенко.

Все началось в Нью-Йорке. Все началось с телефонного звонка. С ошибки номера. Со случайного разговора. Танцовщица Гит эль Моска и адвокат Джерри Райан. Два одиноких человека в большом городе. Почему бы просто не встретиться? Почему бы просто не согреть друг друга? Почему бы не начать жить вместе, потому что кто-то заболел и нуждается в помощи? Почему бы не помочь разобраться в сложных отношениях? Почему бы не подождать, когда все уладится? Почему бы не попробовать снова?

В ролях: Татьяна Шляхова, заслуженная артистка Украины, актриса национального академического театра им. И. Франко и Алексей Зубков, заслуженный артист Украины, актер театра и кино.



15 февраля, 15:00. Чайный бранч в стиле Бриджертонов. Чердак Винтажный

Похоже, что тема Бриджертонов приобретает популярность. И вслед за концертом с мелодиями из этого популярного сериала вас приглашают на чайный бранч в стиле этого сериала. Произойдет все это в колоритном подвальчике — магазине фарфоровой всячины.

Именно здесь вы перенесетесь в эпоху старой Англии и почувствуете себя частью семьи Бриджертонов. Заглянете в кулуары чайного этикета, узнаете интересные факты о происхождении чая. Насладиться чаем из невесомого винтажного фарфора. Также вас ждет игристое и сюрпризы.

