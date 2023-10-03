Погода в Одессе 4 октября: будет ли еще тепло?

По прогнозам синоптиков, завтра, 4 октября, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность, но без осадков. Также в Гидрометцентре Черного и Азовского морей прогнозируют усиление ветра до 14 м/с. Воздух днем прогреется до +25°С в Одессе и до +27°С в области.
Прогноз погоды в Одессе 4 октября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 12-14°С, днем 23-25°С.
Прогноз погоды в Одесской области 4 октября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 9-14°С, днем 22-27°С.
На автодорогах области видимость хорошая.