Погода в Одесі 4 жовтня: чи буде ще тепло?

За прогнозами синоптиків, завтра, 4 жовтня, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність, але без опадів. Також в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів прогнозують посилення вітру до 14 м/с. Повітря вдень прогріється до +25°С в Одесі та до +27°С в області.
Прогноз погоди в Одесі 4 жовтня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 12-14°С, вдень 23-25°С.
Прогноз погоди в Одеські області 4 жовтня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 9-14°С, вдень 22-27°С.
На автошляхах області видимість добра.