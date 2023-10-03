Новини Одеси та Одеської області

Погода в Одесі 4 жовтня: чи буде ще тепло?

Погода в Одесі 4 жовтня: чи буде ще тепло?

За прогнозами синоптиків, завтра, 4 жовтня, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність, але без опадів. Також в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів прогнозують посилення вітру до 14 м/с. Повітря вдень прогріється до +25°С в Одесі та до +27°С в області.

Прогноз погоди в Одесі 4 жовтня

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 12-14°С, вдень 23-25°С.

Прогноз погоди в Одеські області 4 жовтня

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 9-14°С, вдень 22-27°С.

На автошляхах області видимість добра.

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