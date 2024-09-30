Новости Одессы и Одесской области

Прогноз синоптиков на вторник, 1 октября: штормовое предупреждение

Прогноз синоптиков на вторник, 1 октября: штормовое предупреждение

Завтра, во вторник, 1 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Одессе на 1 октября

Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.

Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-14°C, днем 21-23°C.

Температура морской воды 19-20°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 1 октября

Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный.

Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°C, днем 18-23°C, местами до 13°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Также, 1 октября ожидается продолжение пылевой бури, накрывшей Одессу 30 сентября.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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