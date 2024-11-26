Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 27 ноября: станет ли в среду холоднее

Погода в Одессе 27 ноября: станет ли в среду холоднее

Завтра, в среду, 27 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области будет облачно с прояснениями. Воздух днем прогреется до 4-6°С тепла, а существенных осадков не предвидится, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 27 ноября

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер восточный, днем западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-2°С мороза, днем 4-6°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 27 ноября

по Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер восточный, днем переходящий в западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, днем 2-7°С тепла.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

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