Погода в Одесі 27 листопада: чи стане в середу холодніше

Завтра, у середу, 27 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області буде хмарно із проясненнями. Повітря вдень прогріється до 4-6°С тепла, а істотних опадів не передбачається, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 27 листопада
В Одесі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер східний, вдень західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-2°С морозу, вдень 4-6°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 27 листопада
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер східний, вдень західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 2-7°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
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