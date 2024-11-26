Новини Одеси та Одеської області

Погода в Одесі 27 листопада: чи стане в середу холодніше

Погода в Одесі 27 листопада: чи стане в середу холодніше

Завтра, у середу, 27 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області буде хмарно із проясненнями. Повітря вдень прогріється до 4-6°С тепла, а істотних опадів не передбачається, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 27 листопада

В Одесі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер східний, вдень західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-2°С морозу, вдень 4-6°С тепла.

Читайте також: Наслідки атаки по Одесі 25 листопада: у двох будинках зруйновано дахи

Прогноз погоди в Одеській області на 27 листопада

По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер східний, вдень західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 2-7°С тепла.

На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Вибір редакції: Пухнастих жителів острова Зміїний евакуювали на велику землю (фото).

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk