Новости Одессы и Одесской области

Пушистых жителей острова Змеиный эвакуировали на большую землю (фото)

Пушистых жителей острова Змеиный эвакуировали на большую землю (фото)

Перед наступлением зимы украинские разведчики решили сделать важное дело — эвакуировать с острова Змеиный на «большую землю» котов. Операцию шутливо назвали “ГУР-КІТ”.

Эвакуацию подготовили и осуществили бойцы «Спецподразделения Тимура» при поддержке благотворителей. Об этом рассказали в Главном управлении разведки МО Украины.

15 животных с острова заботливо привезли в один из крупнейших приютов для животных в Украине — Сириус.

«После адаптации спасенных из знаменитого Змеиного котов каждый желающий будет иметь возможность приютить одного из них и оформить опеку в приюте «Сириус», который непосредственно занимается адопцией», — рассказали разведчики.

операція “ГУР-КІТ”

Украинские воины и благотворительные фонды не впервые спасают животных во время войны. Так, во время боевой операции на Харьковщине в этом году военнослужащие 92-й ОШБр обнаружили в разрушенном доме запертых в клетке голодных совят. Птиц спасли и передали под опеку начальнику ГУР Кириллу Буданову.

«Руководитель спецслужбы, как известно, любит животных: у него живут коты Гюнтер и Змей, лягушонок Петр и канарейки», — говорят разведчики.

Напомним, в феврале 2024 года спецназовцы «Группы 13» ГУР МО Украины с помощью дронов отправили на дно Черного моря  большой десантный корабль оккупантов «Цезарь Куников».

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua