Пушистых жителей острова Змеиный эвакуировали на большую землю (фото)

Эвакуацию подготовили и осуществили бойцы «Спецподразделения Тимура» при поддержке благотворителей. Об этом рассказали в Главном управлении разведки МО Украины.

15 животных с острова заботливо привезли в один из крупнейших приютов для животных в Украине — Сириус.

«После адаптации спасенных из знаменитого Змеиного котов каждый желающий будет иметь возможность приютить одного из них и оформить опеку в приюте «Сириус», который непосредственно занимается адопцией», — рассказали разведчики.

Украинские воины и благотворительные фонды не впервые спасают животных во время войны. Так, во время боевой операции на Харьковщине в этом году военнослужащие 92-й ОШБр обнаружили в разрушенном доме запертых в клетке голодных совят. Птиц спасли и передали под опеку начальнику ГУР Кириллу Буданову.

«Руководитель спецслужбы, как известно, любит животных: у него живут коты Гюнтер и Змей, лягушонок Петр и канарейки», — говорят разведчики.

Напомним, в феврале 2024 года спецназовцы «Группы 13» ГУР МО Украины с помощью дронов отправили на дно Черного моря большой десантный корабль оккупантов «Цезарь Куников».