Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 25 декабря: объявлено штормовое предупреждение

Погода в Одессе 25 декабря: объявлено штормовое предупреждение

Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение на среду, 25 декабря 2024 года. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра днем ожидается дождь, а порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

О чем не стоит забывать во время шторма

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Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

«Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей», – предупреждают горожан.

Кроме того, не забывайте, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.

«Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102», – предупреждают в одесской мэрии.

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Прогноз погоды в Одессе на 25 декабря

В Одессе завтра облачно. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем 4-6°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 25 декабря

По Одесской области облачно. Ночью местами небольшие осадки, днем умеренные, преимущественно в виде дождя.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Температура ночью и днем 1-6°С тепла.

На автодорогах области местами видимость во время осадков 1-2 км.

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