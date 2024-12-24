Погода в Одессе 25 декабря: объявлено штормовое предупреждение

Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение на среду, 25 декабря 2024 года. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра днем ожидается дождь, а порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.
О чем не стоит забывать во время шторма
Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.
«Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей», – предупреждают горожан.
Кроме того, не забывайте, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.
«Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102», – предупреждают в одесской мэрии.
Читайте также: Праздники Рождества и Ханукии, концерты и встречи: куда пойти в Одессе 24-26 декабря
Прогноз погоды в Одессе на 25 декабря
В Одессе завтра облачно. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью и днем 4-6°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 25 декабря
По Одесской области облачно. Ночью местами небольшие осадки, днем умеренные, преимущественно в виде дождя.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.
Температура ночью и днем 1-6°С тепла.
На автодорогах области местами видимость во время осадков 1-2 км.
Выбор редакции: Одесская область получила десятки тонн гуманитарных лекарств.