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Праздники Рождества и Ханукии, концерты и встречи: куда пойти в Одессе 24 — 26 декабря

Праздники Рождества и Ханукии, концерты и встречи: куда пойти в Одессе 24 — 26 декабря

Рождество. Светлое и долгожданное. Встречаем его в семейном кругу, вместе с самыми близкими и дорогими. А уже 25 декабря в 15:30 на Приморском бульваре уже по многолетней традиции состоится зажжение первой свечи в честь одного из самых главных иудейских праздников — Хануки. Мы привыкли не только праздновать вместе, но и принимать вызовы. Так было всегда, так будет и дальше. Всем теплых и мирных праздников и пусть свет освещает нам путь!

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Что: Рождественский праздник
Где: Балтиморская, 33 (Посмитного), б-ка 21
Когда: 24 декабря 14:00
Что: Концерт Jazz Fusion
Где: Новосельского, 61, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 24 декабря, 14:00

Что: Концерт учащихся музыкальной школы N3
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 24 декабря, 14:00
Что: Праздничная презентация блюд Рождественского стола
Где: Филатова, 1-я, Одесская Национальная научная библиотека
Когда: 25 декабря, 11:00
Что: Торжественное зажигание общественной Ханукии
Где: Приморский бульвар
Когда: 25 декабря, 15:30

Что: Лекция «Символизм иконы: искусство и духовность»
Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого
Когда: 25 декабря, 16:00
Что: Ханукальная встреча с Борисом Бухманом
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 26 декабря, 18:00

 

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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