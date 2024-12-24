Погода в Одесі 25 грудня: оголошено штормове попередження

Про що не варто забувати під час шторму

Одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх, дітей та вагітних жінок.

«Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів», – попереджають городян.

Крім того, не забувайте, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека.

«Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя. Вкотре звертаємо увагу одеситів і гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102», – попереджають в одеській мерії.

Прогноз погоди в Одесі на 25 грудня

В Одесі хмарно. Вночі без істотних опадів, Вдень помірний дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень 4-6°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 25 грудня

По Одеській області хмарно. Вночі місцями невеликі опади, вдень помірні, переважно у вигляді дощу.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, з поривами до 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень 1-6°С тепла.

На автошляхах області місцями видимість під час опадів 1-2 км.

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