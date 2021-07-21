Погода в Одессе 22 июля: ночью дождь, днем без осадков

В минувшие выходные Одесса установила всеукраинский рекорд по числу прививок, сделанных жителям города от коронавируса. Медики считают, что причина «прививочного ажиотажа» — в разрешении использовать вакцину Pfizer. Хватит ли всем желающим долгожданной прививки и где ее еще можно получить?

В полицию мы обращаемся в случае необходимости, да и то не всегда, а о ее работе знаем не слишком много. Еще меньше мы знаем о работе участковых. К ним обращаются с просьбой призвать к порядку буйных соседей или найти того, кто расколотил стекло в квартире.

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