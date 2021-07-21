Погода в Одессе 22 июля: ночью дождь, днем без осадков

Завтра, в четверг, 22 июля, синоптики прогнозируют в Одессе ожидается переменную облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью +16+18 °С, днем +26+28 °С.
По Одесской области переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью +15+20 °С, днем +25+30 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Кстати, ранее мы выясняли, дойдут ли до Одессы кислотные дожди.