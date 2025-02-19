Прогноз погоды в Одессе на 20 февраля
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой снег, слабое налипание мокрого снега, слабый гололед.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-8°С мороза, днем от 1°С до 1°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 20 февраля
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега, налипание мокрого снега, слабый гололед, гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-11°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.
На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км, местами гололедица.
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Фото Марии Котовой