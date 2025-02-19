Прогноз погоди в Одесі на 20 лютого
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень можливий невеликий сніг, слабке налипання мокрого снігу, слабка ожеледь.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 6-8°С морозу, вдень від 1°С морозу до 1°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 20 лютого
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликі опади, переважно у вигляді снігу, налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 6-11°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.
На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 км, місцями ожеледиця.
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Фото Марії Котової