Погода в Одесі 17 листопада: чи брати парасольки на недільну прогулянку

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 17 листопада 2024 року в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не обіцяють.
Прогноз погоди в Одесі на 17 листопада
В Одесі завтра переважно хмарно. Без опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-3°С, вдень вона підніметься до 9-11°С.
Читайте також: У небі над Одесою засяяла унікальний «Бобровий Місяць» (фото)
Прогноз погоди в Одеській області на 17 листопада
По Одеській області синоптики прогнозують на завтра мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 8-13° тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Вибір редакції: Штучний інтелект вже на вашій кухні: як та навіщо користуватися новою технологією?