Новини Одеси та Одеської області

Погода в Одесі 17 листопада: чи брати парасольки на недільну прогулянку

Погода в Одесі 17 листопада: чи брати парасольки на недільну прогулянку

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 17 листопада 2024 року в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не обіцяють.

Прогноз погоди в Одесі на 17 листопада

В Одесі завтра переважно хмарно. Без опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-3°С, вдень вона підніметься до 9-11°С.

Читайте також: У небі над Одесою засяяла унікальний «Бобровий Місяць» (фото)

Прогноз погоди в Одеській області на 17 листопада

По Одеській області синоптики прогнозують на завтра мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 8-13° тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Вибір редакції: Штучний інтелект вже на вашій кухні: як та навіщо користуватися новою технологією?

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk