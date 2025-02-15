По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и области ожидается налипание мокрого снега, гололед, гололедица, видимость на автодорогах не превысит 200-500 м.

Такая погода сохранится до конца дня.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными и по возможности ограничить перемещение и поездки.

«Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей», – говорится в сообщении.

Помимо этого, не следует забывать о том, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.

«Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102», – добавили в мэрии города.

Ранее сообщалось, что сегодня в Одессе и области температура в течение дня снизится с плюсовой до отметки ниже нуля. Также ожидается снег с дождем.