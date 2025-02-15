Февральский снег в Одессе

Прогноз погоди в Одесі на 16 лютого

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За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-6°С морозу, вдень від 1°С морозу до 1°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 16 лютого

По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км, ожеледиця.

Нагадаємо, суботнього ранку, 15 лютого, до Одеси та Одеської області завітала справжня зима.

Автор фото – Таміла Терзян

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