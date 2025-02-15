Прогноз погоди в Одесі на 16 лютого
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-6°С морозу, вдень від 1°С морозу до 1°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 16 лютого
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-9°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км, ожеледиця.
Нагадаємо, суботнього ранку, 15 лютого, до Одеси та Одеської області завітала справжня зима.
Автор фото – Таміла Терзян