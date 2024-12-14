Погода в Одессе 15 декабря: снова штормовой ветер?

Сильный штормовой ветер, не оставляющий Одессу несколько последних дней, не утихнет и завтра, в воскресенье, 15 декабря. И штормовое предупреждение остается в силе.
Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Одесситов и гостей города призывают одесситов по возможности ограничить поездки по городу, не оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач.
И поскольку из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, следует воздержаться и от посещения пляжной зоны.
Прогноз погоды в Одессе на 15 декабря
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью умеренные осадки, днем небольшие, преимущественно в виде дождя.
Ветер юго-западный, днем северо-западный 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем 3-5°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 15 декабря
По области завтра облачно с прояснениями. Небольшие осадки, ночью и утром местами умеренные. Ночью и утром местами налипание мокрого снега, гололедица, гололедица.
Ветер юго-западный, днем северо-западный 9-14 м/с с порывами до 15-18 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 2-7°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами видимость во время осадков 500-1000 м, гололедица.
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Фото Юрия Бершадского