Погода в Одессе 15 декабря: снова штормовой ветер?

Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Одесситов и гостей города призывают одесситов по возможности ограничить поездки по городу, не оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач.

И поскольку из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, следует воздержаться и от посещения пляжной зоны.

Прогноз погоды в Одессе на 15 декабря

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью умеренные осадки, днем небольшие, преимущественно в виде дождя.

Ветер юго-западный, днем северо-западный 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 0-2°С тепла, днем 3-5°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 15 декабря

По области завтра облачно с прояснениями. Небольшие осадки, ночью и утром местами умеренные. Ночью и утром местами налипание мокрого снега, гололедица, гололедица.

Ветер юго-западный, днем северо-западный 9-14 м/с с порывами до 15-18 м/с.

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 2-7°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами видимость во время осадков 500-1000 м, гололедица.

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Фото Юрия Бершадского