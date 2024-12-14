Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 15 декабря: снова штормовой ветер?

Погода в Одессе 15 декабря: снова штормовой ветер?

Сильный штормовой ветер, не оставляющий Одессу несколько последних дней, не утихнет и завтра, в воскресенье, 15 декабря. И штормовое предупреждение остается в силе.

Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Одесситов и гостей города призывают одесситов по возможности ограничить поездки по городу, не оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач.

И поскольку из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, следует воздержаться и от посещения пляжной зоны.

Прогноз погоды в Одессе на 15 декабря

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью умеренные осадки, днем небольшие, преимущественно в виде дождя.

Ветер юго-западный, днем северо-западный 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 0-2°С тепла, днем 3-5°С тепла.

Читайте также: В Одессе значительно подорожает стоимость парковки и появятся новые парковки

Прогноз погоды в Одесской области на 15 декабря

По области завтра облачно с прояснениями. Небольшие осадки, ночью и утром местами умеренные. Ночью и утром местами налипание мокрого снега, гололедица, гололедица.

Ветер юго-западный, днем северо-западный 9-14 м/с с порывами до 15-18 м/с.

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 2-7°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами видимость во время осадков 500-1000 м, гололедица.

Выбор редакции: Елочный базар по-одесски: откуда живые красавицы и сколько стоят (фоторепортаж).

Фото Юрия Бершадского

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua