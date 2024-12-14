Погода в Одесі 15 грудня: знову штормовий вітер?

Про це попереджають синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Одеситів та гостей міста закликають по можливості обмежити поїздки містом, не залишати свої авто під деревами та лініями електропередач.

І оскільки через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека, слід утриматись і від відвідування пляжної зони.

Прогноз погоди в Одесі на 15 грудня

В Одесі хмарно з проясненнями. Вночі помірні опади, вдень невеликі, переважно у вигляді дощу.

Вітер південно-західний, вдень північно-західний 9-14 м/с, пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 3-5°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 15 грудня

По області завтра хмарно з проясненнями. Невеликі опади, вночі та вранці місцями помірні. Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця.

Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, з поривами до 15-18 м/с.

Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 2-7°С тепла.

На дорогах області вночі та вранці місцями видимість під час опадів 500-1000 м, ожеледиця.

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Фото Юрія Бершадського