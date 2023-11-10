На Одессу надвигается шторм с порывистым ветром

Об этом сообщают в Одесском горсовете со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Одесситов и гостей города просят быть осторожными и внимательными из-за ухудшения погодных условий. Детям, людям постарше и беременным женщинам рекомендуют ограничить передвижение по городу.

Также в горсовете просят осторожно передвигаться под деревьями, а водителям советуют не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач. Ведь в результате ветра с порывами 15-20 м/с (54-72 км/ч) и дождя возможно падение веток и кабелей.

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Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их дрейфование вдоль побережья. Находиться в пределах пляжной зоны опасно для жизни и здоровья, ведь может произойти неконтролируемый подрыв мины.

Одесситам в очередной раз напоминают, что в случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.