Новости Одессы и Одесской области

На Одессу надвигается шторм с порывистым ветром

На Одессу надвигается шторм с порывистым ветром

На завтра, 11 ноября, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Уже ночью ожидается усиление ветра юго-восточного направления с порывами до 15-20 м/с.

Об этом сообщают в Одесском горсовете со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Одесситов и гостей города просят быть осторожными и внимательными из-за ухудшения погодных условий. Детям, людям постарше и беременным женщинам рекомендуют ограничить передвижение по городу.

Также в горсовете просят осторожно передвигаться под деревьями, а водителям советуют не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач. Ведь в результате ветра с порывами 15-20 м/с (54-72 км/ч) и дождя возможно падение веток и кабелей.

Читайте также: Как одесские коммунальщики последствия непогоды ликвидировали (фоторепортаж)

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их дрейфование вдоль побережья. Находиться в пределах пляжной зоны опасно для жизни и здоровья, ведь может произойти неконтролируемый подрыв мины.

Одесситам в очередной раз напоминают, что в случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Фестиваль, концерты, творческие встречи: что посетить в Одессе 10 — 13 ноября
    Фестиваль, концерты, творческие встречи: что посетить в Одессе 10 — 13 ноября

    Внимание, внимание! Наш обзор расширяется и на этот раз вы найдете события, которые произойдут не только в выходные, но и в понедельник! Это связано с рядом событий, а именно фестивалями хорового мастерства и народно-инструментальным фестивалем. Итак, если время вам позволит обязательно посетите замечательные концерты. Также рекомендуем прогуляться в воскресенье в Горьком парке, где состоится закрытие сезона благотворительных событий и 75-й день поддержки переселенцев с концертами, выставками и активностями для детей. Ну а если вы любите современную литературу – посетите театр Василько в пятницу вечером. Там вас будет ждать интересный собеседник – Юрий Андрухович. Желаем всем нашим читателям хороших и уютных выходных!

    ПОДРОБНЕЕ
  • Погода в Одессе: что ожидать в пятницу 10 ноября?
    Погода в Одессе: что ожидать в пятницу 10 ноября?

    В пятницу, 10 ноября, в Одессе и Одесской области осадков не ожидается. Утром в области местами туман. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей в пятницу будет немного ветрено — до 14 м/с, но в Области местами порывы до 17 м/с.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Переименование города Южный: депутаты выступили против
    Переименование города Южный: депутаты выступили против

    Сегодня, 9 ноября, в Южном прошла сессия горсовета, на которой депутаты высказали мнение по поводу переименования города — они отправят обращение в столицу, чтобы город исключили из перечня названий на переименование.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Вспышка гепатита А: какая ситуация в Одесской области
    Вспышка гепатита А: какая ситуация в Одесской области

    В нескольких регионах Украины зафиксировали вспышку заболевания вирусным гепатитом А. В Одесской области ситуация под контролем, случаев заболевания не выявлено. Чтобы не подхватить это опасный вирус во время поездок или путешествий, нужно соблюдать простые правила.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Надвигается серьезное похолодание: синоптики назвали дату
    Надвигается серьезное похолодание: синоптики назвали дату

    Сентябрь и октябрь этого года выдались в Украине достаточно теплыми, но с начала ноября жители многих областей ощутили изменение погодных условий. Синоптики прогнозируют: в ближайшие дни температура воздуха начнет существенно снижаться.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить