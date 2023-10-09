Погода в Одессе 10 октября: «осенний» прогноз синоптиков

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, во вторник, 10 октября 2023 года, в Одессе и Одесской области будет облачно и, возможно, дождливо, а температура воздуха ожидается хоть и «плюсовая», но уже вполне «осенняя».
Прогноз погоды в Одессе на 10 октября
В Одессе завтра переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-9°С, днем 12-14°С выше нуля.
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Прогноз погоды в Одесской области на 10 октября
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9°С, днем 12-17°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Ранее сообщалось, что с 8 октября в Украину придет существенное похолодание.
Фото Марии Котовой