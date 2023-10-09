Погода в Одесі 10 жовтня: «осінній» прогноз синоптиків

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у вівторок, 10 жовтня 2023 року, в Одесі та Одеській області буде хмарно і, можливо, дощово, а температура повітря очікується хоч і плюсова, але вже цілком осіння.
Прогноз погоди в Одесі на 10 жовтня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Вночі та вранці невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-9°С, вдень 12-14°С вище за нуль.
Стаття на тему: Чи буде суворою зима 2023-2024 – прогноз
Прогноз погоди в Одеській області на 10 жовтня
На Одещині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі та вранці місцями невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9°С, вдень 12-17°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
Раніше повідомлялося, що з 8 жовтня в Україну прийде суттєве похолодання.
Фото Марії Котової