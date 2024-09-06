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Загинув командир зенітної бригади, яка захищає небо Одеси

Загинув командир зенітної бригади, яка захищає небо Одеси

В Одесі попрощалися із загиблим командиром 160-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» полковником Віктором Поливяним.

Трагічну новину повідомив співзасновник і координатор одеської конструкторської групи «Технарі» Геннадій Сульдін.

Віктор Віталійович Поливяний командував Одеською 160 зенітно-ракетною бригадою з початку війни до березня 2024 року. За бойові заслуги нагороджений орденом Богдана Хмельницького II і III ступеня та орденом Данила Галицького.

Віктор Поливяний

4 вересня Захисника проводили в останню путь.

«Ми дякували йому за захист неба Одещини, за знищений на початку війни російський десант, за сотні збитих крилатих ракет і шахедів, за десятки вражених російських літаків і вертольотів. Зразковий офіцер, фахівець-зенітник високого рівня і справжній Технар пішов захищати небо Раю», – написав Геннадій Сульдін.

 

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