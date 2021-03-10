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Поезд «Одесса – Черновцы» летом хотят продлить до Белгорода-Днестровского и Затоки

Поезд «Одесса – Черновцы» летом хотят продлить до Белгорода-Днестровского и Затоки

Курсирующий сейчас между Одессой и Черновцами пассажирский поезд на летний период собираются продлить до Белгорода-Днестровского. Это делается для того, чтобы связать Западную Украину с курортом Затока.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Как сообщает traffic.od.ua, в настоящее время возобновленный в июне 2020 года после карантина пассажирский поезд сообщением «Одесса – Черновцы» ходит по своему традиционному маршруту. Однако до марта 2020 года он следовал дальше Одессы – до Белгорода-Днестровского – кругогодично или только на летний сезон.

На лето 2021 года планируется снова продлить этот поезд до Белгорода-Днестровского – таким образом, он будет проходить через приморский курорт Затока с его станциями Каролино-Бугаз и Бугаз.

Первый рейс пассажирского поезда состоится уже 4 июня, с отправлением из Черновцов в 15:36. В обратный путь состав отправится 5 июня в 14:19 из Белгорода-Днестровского.

По пути поезд делает остановки в Одессе, Подольске, Вапнярке, Жмеринке, Хмельницком, Тернополе, Львове, Ивано-Франковске, охватывая таким образом почти все области Западной Украины.

Напомним, ранее «Укрзализныця» возобновила услугу перевозки частных автомобилей в специальных вагонах-автомобилевозах.

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