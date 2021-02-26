Новости Одессы и Одесской области

Проводники в поездах в перспективе смогут заработать на чае и постели

Проводники в поездах в перспективе смогут заработать на чае и постели

В “Укрзализныце” проводникам в поездах планируют дать возможность дополнительного заработка. 

Об этом в интервью ЦТС заявил и.о. члена правления АО УЗ и глава “Пассажирской компании” Александр Перцовский.

“По зарплате: какого-то волшебного сундука, который можно открыть и взять всем денег, у меня нет, но мы видим решение этой проблемы через нормальную систему мотивации”, – отметил Перцовский.

По его словам, сейчас за дополнительные продажи чая у проводников дохода нет.

“Хотя для УЗ это не такие большие деньги, и я бы часть этих доходов перераспределял на персонал как систему мотивации. И мы это обязательно сделаем”, – добавил глава “Пассажирской компании” АО УЗ.

Сейчас же проводники должны продавать чай и если они не выполнили норму, вынуждены доплачивать собственные деньги.

“Это вопросы коммуникации. То, что в любой компании называется “план продаж”, в “Укрзализныце” превращается в сбор средств с людей. И это плохо”, – подчеркнул он.

“Значит ли это, что нужно идти и докладывать из своего кармана? Это значит, что нужно сделать разбор, если есть объективные обстоятельства (например, перебои с поставкой) – представить их. Мы не должны ставить планы “от фонаря”, планы должны отталкиваться от реального потенциала и истории продаж”, – считает и.о. члена правления АО УЗ.

Напомним, Зеленский пообещал украинцам быстрые поезда.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить