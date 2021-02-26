Проводники в поездах в перспективе смогут заработать на чае и постели

Об этом в интервью ЦТС заявил и.о. члена правления АО УЗ и глава “Пассажирской компании” Александр Перцовский.

“По зарплате: какого-то волшебного сундука, который можно открыть и взять всем денег, у меня нет, но мы видим решение этой проблемы через нормальную систему мотивации”, – отметил Перцовский.

По его словам, сейчас за дополнительные продажи чая у проводников дохода нет.

“Хотя для УЗ это не такие большие деньги, и я бы часть этих доходов перераспределял на персонал как систему мотивации. И мы это обязательно сделаем”, – добавил глава “Пассажирской компании” АО УЗ.

Сейчас же проводники должны продавать чай и если они не выполнили норму, вынуждены доплачивать собственные деньги.

“Это вопросы коммуникации. То, что в любой компании называется “план продаж”, в “Укрзализныце” превращается в сбор средств с людей. И это плохо”, – подчеркнул он.

“Значит ли это, что нужно идти и докладывать из своего кармана? Это значит, что нужно сделать разбор, если есть объективные обстоятельства (например, перебои с поставкой) – представить их. Мы не должны ставить планы “от фонаря”, планы должны отталкиваться от реального потенциала и истории продаж”, – считает и.о. члена правления АО УЗ.

Напомним, Зеленский пообещал украинцам быстрые поезда.