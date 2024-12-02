Новости Одессы и Одесской области

Поезд из Одессы на Буковину временно меняет маршрут

Поезд из Одессы на Буковину временно меняет маршрут

В декабре «Укрзализныця» на несколько дней изменит маршрут поезда Одесса — Черновцы из-за ремонтных работ на пути. Поезд будет курсировать только до Ивано-Франковска.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

С 17 по 20 декабря железнодорожники будут проводить важные ремонтные работы на участке Коломыя — Черновцы. Эти работы временно повлияют на маршрут следования некоторых пассажирских поездов.

В период с 16 по 19 декабря поезд № 136/135 Одесса — Черновцы будет следовать до станции Ивано-Франковск как конечной.

Аналогично меняется маршрут поездов:

  • № 7/8 Киев — Черновцы
  • № 145/146 Харьков — Черновцы
  • № 115/116 Запорожье — Черновцы

Соответственно с 17 по 20 декабря эти же поезда будут отправляться в обратные рейсы из Ивано-Франковска.

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