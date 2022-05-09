Подробности вечернего ракетного удара по Одессе

Вечером 9 мая рашисты выпустили по Одесской области три крылатых ракеты. Они разрушили туристическую инфраструктуру под Одессой, пока известно о двух пострадавших.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
«По Одесщине нанесен очередной ракетный удар. 3 ракеты типа «Кинжал» выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Зафиксировано попадание в объекты туристической инфраструктуры. Разрушены 5 зданий», — сказано в сообщении.
Пожар ликвидирован, пострадали 2 человека, доставленные в больницу.
Продолжается разбор завалов, из-под которых спасена собака.
На месте преступления России против Украины работает следственно-оперативная группа Нацполиции.
Отметим, что ракетами этого типа («Кинжал») Одесский регион обстреливают впервые. Это самые современные и быстрые ракеты, которыми располагает россия на данный момент. Их число сильно ограничено и тратить такое оружие на то, чтобы разнести пляжные домики – верх транжирства. Но также известно, что россиянам повсюду мерещатся иностранные наемники, вот и лупят по Одессе всем, что у них есть.
Сегодняшним утром рашисты уже обстреливали Одесскую область. Тогда было выпущено 4 крылатых ракеты с территории временно оккупированного Крыма.
Противник обстреливает Одесский регион начиная с 7 мая фактически без остановок. Целями являются как инфраструктурные объекты, такие как аэродромы и мосты, так и гражданские здания: многоэтажные дома, частный сектор, отели.
Фото иллюстративное