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Обстрел Одесского аэропорта: россия охотится за украинскими истребителями (фото)

Обстрел Одесского аэропорта: россия охотится за украинскими истребителями (фото)

Одна из излюбленных целей для рашистов, куда те так любят запускать ракеты – аэропорт Одессы. Но усилия свои и миллионы долларов они тратят впустую.

Снимки последствий одного из последних обстрелов аэропорта Одессы опубликовало Оперативное командование «Юг».

На них видны огромные воронки на взлетно-посадочной полосе, горящая трава… и стоящи как ни в чем не бывало украинские истребители. Похоже те самые, что своим ракетным ударом буквально смеши рашистов с оккупированного острова Змеиный.

Так украинские показали, что рассказы рашистских пропагандистов о том, что авиация Украины уничтожена – ложь и их фантазии. На само деле авиация есть, и успешно уничтожает врага.

«Не хватило прожорливым рашистам отобрать у нас мирное небо, они захотели закрыть воздушные ворота. Но какой бы ни была сокрушительная сила врага, желание победить и возродиться в нас сильнее! И это не вечный огонь на взлетной полосе — это жар наших сердец с желанием реванша и победы!» – сказано в информации командования.

Фото взяты с официальной facebook-страницы Оперативного командования «Юг», одобрены военными и не выдают никаких секретных сведений.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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